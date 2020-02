Linkse Iers-nationalistische Sinn Féin krijgt meeste stemmen in Ierland

Het is een nog nooit eerder vertoonde aardverschuiving in de Ierse politiek. De republikeins-nationalistische en links-progressieve partij Sinn Féin heeft de meeste stemmen binnengehaald afgelopen weekend, een verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen.

Door een ingewikkeld kiessysteem worden ze in zeteltal de tweede partij in de Daíl, het Ierse parlement. Zaterdag werd gestemd in Ierland, maar vanwege dat systeem is de uitslag van de verkiezingen pas nu bijna definitief, op een paar zetels na.

De centrumrechtse partij Fianna Fáil wordt naar verwachting de grootste partij, de huidige regeringspartij Fine Gael lijkt derde te worden.

Sinn Féin is controversieel, omdat de partij nauw verbonden was met de terreurbeweging IRA en met geweld streefde naar vereniging van Ierland en Noord-Ierland en nog steeds Noord-Ierland wil op laten gaan in een verenigd Ierland.

Verlies voor het midden

De afgelopen eeuw is Ierland altijd afwisselend geregeerd door de twee centrumrechtse partijen Fianna Fáil (FF) en Fine Gael (FG). Beide partijen zeiden tijdens de campagne niet te willen regeren met Sinn Féin (SF), maar moesten forse verliezen in deze verkiezingen incasseren.

"Deze verkiezing is een heel duidelijke boodschap aan het politieke establishment", zei Mary Lou McDonald, de leider van de nationalistische, maar pro-Europese en pro-migratiepartij na de uitslag. "Hun dagen van dominantie zijn voorbij." Ze eist een plek aan de onderhandelingstafel.