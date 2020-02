Bernie Sanders wil toch hertelling in Iowa

De Amerikaanse senator Bernie Sanders wil toch een hertelling van een deel van de stemmen die vorige week werden uitgebracht bij de voorverkiezingen van de Democratische Partij in Iowa. Sanders kreeg net iets minder gedelegeerden dan Pete Buttigieg. Vorige week nog zei Sanders dat een hertelling van hem niet hoefde. Nu is hij van gedachten veranderd.

Sanders verwacht niet dat een hertelling tot een andere uitslag zal leiden. "Maar het is noodzakelijk om de inwoners van Iowa ervan te verzekeren dat ze de definitieve uitslag kunnen vertrouwen", zei Jeff Weaver, de adviseur van Sanders.

Eerder vroeg de nationale voorzitter van de Democratische Partij ook al een hertelling. Na dagen van problemen met het tellen van de stemmen kreeg Buttigieg in Iowa 26,2 procent van de gedelegeerden achter zich en Sanders 26,1 procent.

Morgen zijn voorverkiezingen in New Hampshire. In de peilingen gaat Sanders daar aan kop, gevolgd door Buttigieg. Midden juli is de Democratische Nationale Conventie. Daar wordt de Democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen van november aangewezen. Het staat vrijwel vast dat die het zal opnemen tegen Trump, die in zijn eigen Republikeinse Partij nauwelijks tegenstand ondervindt.