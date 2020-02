De familie Blok uit Zeeland zit in quarantaine: 'Veiligheid boven alles'

"Veiligheid boven alles", zegt Henry Blok uit Oost-Souburg. Gisteren kwam hij met zijn gezin en drie andere evacués aan op het vliegveld van Eindhoven. Sinds hun terugkeer uit Wuhan mogen ze hun huis in Zeeland niet meer verlaten.

Twee weken moeten ze thuis blijven. Bezoek is verboden. Boodschappen worden door vrienden en familie gedaan. "Mijn broer heeft ze in onze voortuin gezet en aangebeld. Toen ging hij weer in de auto zitten en hebben wij de deur open gedaan met onze mondkapjes voor", zegt Blok tegen Omroep Zeeland.

De GGD heeft het gezin en de andere Nederlanders die zijn teruggekeerd uit Wuhan - de brandhaard van het nieuwe coronavirus - strenge regels opgelegd. De Zeeuw vindt het prima. "Ik wil niet op mijn geweten hebben dat er door mij mensen ziek zouden worden. We nemen dit heel serieus."

Het gezin heeft op dit moment nergens last van en kreeg na aankomst op Eindhoven een medische controle. Toch kunnen ze het virus nog wel bij zich dragen, pas na veertien dagen worden de eerste symptomen merkbaar. "Als we ziek worden, moeten we eerst de GGD bellen, niet de huisarts. De GGD-artsen besluiten vervolgens wat we moeten doen", zegt Blok.

Het Zeeuwse gezin verbleef in Wuhan bij de Chinese schoonouders van Blok. Zij wonen in het centrum van de stad.