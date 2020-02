Op deze scholen krijgen leerlingen de beste en leukste sekslessen

De jongste leerlingen zijn 12 jaar oud en dus wordt het voorzichtig opgebouwd, zegt Laaroussi: "In het eerste jaar beginnen we met lessen over het menselijk lichaam en persoonlijke verzorging. Dat bouwen we op totdat we een leuke band hebben met elkaar: de kinderen onderling, en met de docenten. Dan hebben we een vertrouwensband, waardoor je daarna ook veel meer met de kinderen in gesprek kunt gaan. En zij voelen zich vrijer om het een en ander met elkaar te delen."

Later deze week krijgen ook de andere prijswinnaars hun Lang Leve de Liefde Award. Dinsdag De Hoge Brug, een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam, woensdag de vrije school Rudolf Steiner College in Haarlem en op vrijdag mbo-school Aventus in Apeldoorn.