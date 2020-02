VS beschuldigt Chinese leger van diefstal creditcardgegevens Equifax

Vier Chinese militairen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het inbreken in de computers van creditcardregistratiekantoor Equifax. Volgens justitie in Washington stalen ze bijna drie jaar geleden de persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen Amerikanen. Het was één van de grootste hacks uit de geschiedenis. Equifax is een bedrijf dat de kredietwaardigheid van consumenten beoordeelt.

In de zomer van 2017 waren 145 miljoen mensen slachtoffer van de computerhack. Via een lek in de website van Equifax wisten de daders namen te achterhalen, geboortedata, creditcardgegevens en persoonsnummers.

De vier verdachten werken volgens de Amerikaanse justitie voor een onderzoeksinstituut van het Chinese leger. Ze worden er ook van beschuldigd dat ze bedrijfsgeheimen van Equifax hebben gestolen.

Minister Barr van Justitie zei dat hij het Chinese leger verantwoordelijk houdt voor hun criminele acties: "We willen de Chinese regering eraan herinneren dat we de mogelijkheid hebben om de anonimiteit van internet op te heffen en de hackers die geregeld tegen ons worden ingezet op te sporen."

De vier hackers worden door China niet uitgeleverd aan de VS. Peking heeft in het verleden bij herhaling beschuldigingen van hacking tegengesproken. De Amerikaanse justitie wil met de bekendmaking vooral aan China duidelijk maken dat Amerika doorheeft waar de Chinezen mee bezig zijn.

Nederlandse server

De aanklacht is het resultaat van ruim twee jaar onderzoek. Nadat de criminelen zich toegang hadden verschaft tot het netwerk van Equifax, werden de gegevens gedownload naar een Nederlandse server.

Het is niet de eerste keer dat Chinese militairen terecht staan voor hacking. In 2014 werden vijf leden aangeklaagd door de regering Obama op verdenking van het inbreken in de netwerken van grote Amerikaanse bedrijven.