Akkoord over gebruik Nederlandse deel Noordzee: 'Het wordt passen en meten'

Urk zegt nee

De onderhandelaars hebben afgesproken het akkoord te verdedigen bij hun achterban. Of ze die meekrijgen is vooral voor VisNed de vraag. Vooral in Urk zijn veel tegenstanders. "De eindconclusie van Urk is nee", zegt Jacob van Urk, voorzitter van de afdeling Urk van VisNed.

Urk is volgens Van Urk niet tegen het uitkopen van vissers die willen stoppen, maar dat mag niet ten koste van de blijvers gaan. In het vissersdorp wil 95 procent van de vissers door, schat hij.

Vissers die door willen, vragen zich af waar er straks nog gevist mag worden. En omdat de economie in Urk grotendeels afhankelijk is van de visserij, zijn daar grote zorgen over. "Wij willen als Urk een visie naar de toekomst en dat zien we niet in dit onderhandelingsakkoord", zegt Jan de Boer, een andere Urker visser. De Boer noemt het geboden bedrag een fooi.

Kijk hieronder naar het verhaal van Cor Vonk (uit oktober 2019) voor wie door alle veranderingen op zee de toekomst zeer ongewis is: