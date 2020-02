Franse scholiere Mila naar andere school na islamkritiek

Een Frans meisje van 16 dat doodsbedreigingen kreeg na kritiek op de islam is overgestapt naar een andere school. De Franse minister van Onderwijs Gabriel Attal heeft dat bekendgemaakt bij nieuwszender LCI. Hij sprak de hoop uit dat ze haar leven nu weer kan oppakken.

Mila, die in een dorp bij Lyon woont, kreeg sinds haar kritiek politiebescherming. Ze had vorige maand in een filmpje op Instagram gezegd dat de islam een religie van haat is. In een ander filmpje wees ze de avances van een moslim af, waarna ze werd uitgemaakt voor racist. Mila's repliek daarop was: "Ik ben niet racistisch. Je kunt niet racistisch zijn tegenover een religie. Jullie god, ik steek een vinger in zijn kont. Bedankt, tot ziens!"

Al snel werden op sociale media haar adres en school verspreid. Ze zou worden verkracht, zuur in haar gezicht krijgen en levend worden begraven, aldus de dreigementen. Ze kon daardoor niet meer naar school en stopte met Instagram.

Fel publiek debat

Mila heeft sindsdien gezegd dat ze niemand heeft willen beledigen en dat ze wellicht andere woorden had kunnen gebruiken. Maar ze benadrukte achter haar boodschap te blijven staan.

De zaak leidde tot een fel debat in Frankrijk tussen enerzijds mensen die haar steunen en wijzen op de vrijheid van meningsuiting, en anderzijds critici die vinden dat ze met haar woorden te ver is gegaan. Op sociale media gebruikten ze de hashtags #JeSuisMila en #JeNeSuisPasMila.