Wereldrecord voor 80-jarig hoofdrekenwonder

De 80-jarige Willem Bouman heeft er een wereldrecord hoofdrekenen bij. Hij heeft als eerste persoon ooit tien getallen van vijf cijfers uitgeschreven als de som van vier kwadraten. "Daar ben ik natuurlijk toch een beetje trots op, op mijn oude dag", zei Bouman na afloop van zijn recordpoging.

Het ging om het maken van tien sommen zoals deze: 53820 = 230² + 30² + 4² + 2². Aan de recordpoging was geen tijdslimiet verbonden, want "van alle dingen die je doet, is de hoeveelheid tijd die je er aan besteedt het minst belangrijk", aldus Bouman vrijdag in De Wereld Draait Door.

Verslaggever Martijn van der Zande zag Bouman vandaag aan het werk tijdens het vestigen van zijn record op de TU Eindhoven. Hij deed twee sets van tien sommen, maar in de eerste zat een fout. "Dan voel je je natuurlijk toch geflest", zei Bouman. Hij ontwikkelde een speciaal controlemechanisme voor zichzelf, "maar dat heeft dan toch een keer gefaald."