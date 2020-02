Podcast De Dag: wat is de beste manier om van het gas af te gaan?

Op een aantal plaatsen in Nederland wordt voorzichtig geprobeerd wat de beste manier is om te stoppen met aardgas. Dat is nog even zoeken, want proefprojecten laten wisselende resultaten zien.

En ook de meningen over de beste oplossing zijn wisselend, van laaiend enthousiast tot zeer kritisch. De NOS en de regionale omroepen hebben een inventarisatie gemaakt. Verslaggever Florian van Velthoven van Omroep Brabant en NOS-redacteur Heleen Ekker vertellen in deze podcast wat zij horen van bewoners, bestuurders en deskundigen.