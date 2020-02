Aletta Oosten nieuw hoofd NOS-afdeling Evenementen

NOS Evenementen is de afdeling die voor de publieke omroep grote (inter)nationale gebeurtenissen in beeld brengt, zoals de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, de herdenking van de bevrijding van Auschwitz, Koningsdag en Prinsjesdag, en de Paralympische Spelen. Ook verzorgt Evenementen de uitzendingen over activiteiten van het Koningshuis, jaaroverzichten in december en het Nieuwjaarsconcert. Verder maakt de afdeling documentaires en internet-specials en is ze - in dit bevrijdingsjaar - verantwoordelijk voor de Bevrijdingsjournaals en de speciale website 75 jaar Bevrijding.