Artsenvereniging onderzoekt snijwonden bij baby's door keizersnede

Bij een keizersnede lopen baby's het risico geraakt te worden door het operatie-mes. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) gaat nu onderzoeken hoe groot dat risico is. De vereniging wil onder andere weten hoe vaak die snijwonden voorkomen.

Aanleiding is een zaak die speelt in het Eindhovense Catharina Ziekenhuis. Daar krijgt een jongetje 3500 euro schadevergoeding omdat hij aan de keizersnede een flink litteken op zijn wang heeft overgehouden.

Voorzitter van de NVOG, Jan van Lith, vertelt in het NOS Radio 1 Journaal dat er altijd een risico bestaat dat een kindje geraakt wordt bij zo'n operatie. Hoe vaak dat voorkomt, heeft de vereniging nooit bijgehouden. "Want we hadden tot nu toe de indruk dat dit relatief weinig gebeurt." Volgens hem was de inschatting eerder dat het vooral bureaucratische registratie opleverde en weinig bijdroeg aan verbetering van de situatie.

Spoedoperatie

Van Lith benadrukt dat artsen er altijd op bedacht zijn, "maar soms is het een kwestie van leven of dood. Dan wil je het kind zo snel mogelijk geboren laten worden."

Bovendien is er volgens hem altijd een risico met een scherp mes. "Bij zo'n operatie snij je door de baarmoederwand heen. Dat doet een arts over het algemeen heel voorzichtig, laagje voor laagje." Maar bij bijvoorbeeld spoed, of als het kind zich direct onder de baarmoederwand bevind, kan het inderdaad voorkomen dat een arts de baby raakt.

"Meestal gaat het dan om een krasje, maar soms om een diepere snee." Een kleine kras levert volgens de voorzitter weinig problemen op. "Maar een grotere snijwond is natuurlijk een serieuze zaak. Dan moet er soms gehecht worden en die situatie wil je voorkomen."

Speciaal scalpel

Het onderzoek moet niet alleen duidelijk maken hoe vaak het gebeurt, maar ook of de operatie-omstandigheden dusdanig kunnen worden verbeterd om meer snijwonden te voorkomen. Het AD schrijft bijvoorbeeld over een speciaal scalpel dat wordt gebruikt in de VS. Van Lith: "Dat mes ken ik niet, maar ook dat zullen we nader bekijken."

Daarnaast moet er volgens hem ook gekeken worden naar de voorlichting aan ouders. "Over het algemeen worden eventuele risico's vooraf niet uitgebreid besproken." Volgens de voorzitter is volledig voorkomen "een illusie". "Maar je kunt er wel van alles aan doen om het zo min mogelijk te laten gebeuren."