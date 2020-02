Kramp-Karrenbauer (CDU) geen kandidaat-bondskanselier

De Duitse minister van Defensie en partijleider van de CDU Annegret Kramp-Karrenbauer is bij de parlementsverkiezingen van volgend jaar geen kandidaat om het bondskanselierschap van partijgenoot Angela Merkel over te nemen. Dat heeft ze vandaag aan haar partij laten weten.

Kramp-Karrenbauer, bekend als 'AKK', wil het partijvoorzitterschap in de zomer neerleggen. Dan loopt haar termijn van twee jaar af. Bondskanselier Merkel zou graag willen dat ze aanblijft als minister van Defensie.

Kramp-Karrenbauer is een vertrouweling van Merkel en was haar beoogde opvolger als bondskanselier. De volgende landelijke verkiezingen zijn in het najaar van 2021. Merkel had eerder al gezegd dan te stoppen als bondskanselier, een ambt dat ze sinds 2005 bekleedt.

Eind 2018 nam ze na achttien jaar de voorzittershamer van de partij over van Merkel. Vorig jaar zomer volgde ze bovendien Ursula von der Leyen op als minister van Defensie. Die aanstelling kwam als verrassing: ze had gezegd geen positie in het kabinet te ambiëren omdat ze zich wilde richten op het partijvoorzitterschap.

Thüringen

Onlangs uitte ze felle kritiek op de CDU-afdeling in deelstaat Thüringen. Die handelde volgens haar "tegen de wil van de partij" door bij de verkiezing van de premier samen met de rechts-populistische AfD op een kandidaat van de FDP te stemmen. Volgens Duitse media moest Merkel eraan te pas komen om het besluit van de afdeling recht te zetten.

Die FDP-kandidaat, Thomas Kemmerich, trok zich een dag naar zijn uitverkiezing al terug. "Geen CDU-ministers in een kabinet-Kemmerich, geen samenwerking met de AfD", schreef Kramp-Karrenbauer in een tweet.