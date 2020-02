Solar Orbiter op weg naar zon om ons ruimteweer beter te snappen

In 1989 zat de hele Canadese provincie Québec twaalf uur lang in het donker door zo'n zonnestorm. En in 1859 werd de aarde getroffen door een nóg grotere storm van geladen deeltjes. "Zo groot dat er vlammen uit de telegraaftoestellen kwamen", weet De Groof. "In die tijd was dat al een fenomeen. Nu zijn we veel afhankelijker van vaak zeer gevoelige apparatuur. Het effect van zo'n grote zonnestorm zou nu veel groter zijn."

Vandaar dat het belangrijk is de gevolgen van zonne-uitbarstingen beter te begrijpen. Je wil weten of die de aarde gaan beïnvloeden en hoe en wanneer, zegt De Groof. "Net zoals in het gewone weerbericht. Solar Orbiter moet ons nieuwe inzichten geven waardoor we het ruimteweer veel beter kunnen voorspellen."

Ruimteweerbericht

Er is nu al een ruimteweerbericht. Maar er zijn nog aspecten die heel moeilijk te voorspellen zijn. "Vooral wat er gebeurt tussen het moment dat je zo'n plasmawolk bij de zon ziet vertrekken en het moment dat hij aankomt bij de aarde, hoe de zonnewind verandert."

Vanaf onze planeet zijn die aspecten niet goed te onderzoeken, zelfs niet met het nieuwe zonne-observatorium op Hawaii, dat eind januari beelden in ongekend detail liet zien van het zonneoppervlak: