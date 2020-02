Wekdienst 10/2: Parasite grote winnaar Oscars en onstuimige ochtendspits

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De ochtendspits kan nog wat last hebben van de naweeën van storm Ciara, al verwachten Rijkswaterstaat en de NS geen grote problemen.

Voor de laatste keer wordt er een pro-formazitting gehouden over de zaak-Nicky Verstappen. De inhoudelijke behandeling van de aanklacht tegen Jos B. volgt in mei.

In Amsterdam worden vanavond de Edison-popprijzen uitgereikt. Onder anderen Maan, Marco Borsato, Armin van Buuren zijn genomineerd.

Wat heb je gemist?

Parasite is de grote verrassing bij de Oscars. De Zuid-Koreaanse film heeft als eerste niet-Engelstalige film de Oscar voor Beste Film gewonnen. De film viel nog drie keer in de prijzen. De tweede verrassing bij de belangrijkste filmprijzen was Brad Pitt. Hij won zijn eerste Oscar als acteur, voor zijn bijrol als stuntman in het drama Once upon a time in Hollywood.