Code oranje voorbij in hele land, nog wel waarschuwing voor harde wind

In het hele land is code oranje voorbij. Om middernacht was Limburg de laatste provincie waar het KNMI code oranje ophief. De zwaarste windstoten van storm Ciara hebben het land verlaten.

Dat betekent niet dat er geen waarschuwing meer geldt voor gevaarlijke situaties: in het hele land kunnen nog zware windstoten voorkomen. In verband daarmee zal een groot deel van de komende dag in het hele land nog code geel gelden. De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten een drukke ochtendspits.

Ciara heeft op tal van plekken schade veroorzaakt, maar grote incidenten zijn voor zover bekend uitgebleven. Bomen werden uit de grond gerukt, gevels stortten in en daken raakten beschadigd.

Verlichting aan

Veel mensen leken het advies om niet de weg op te gaan ter harte te hebben genomen. Het aantal verkeersongelukken viel volgens Rijkswaterstaat mee.

Rijkswaterstaat laat op zo veel mogelijk plekken de verlichting langs snelwegen vannacht aan. Zo kunnen mensen beter zien of er takken of andere zaken op de weg liggen.