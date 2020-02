Anouk Glaudemans wint Heel Holland Bakt

Anouk Glaudemans heeft het programma Heel Holland Bakt van Omroep Max gewonnen. In de finale versloeg ze de twee andere thuisbakkers door de signatuuropdracht, de technische opdracht en het spektakelstuk beter te maken.

Anouk had volgens Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven alles goed voor elkaar en haar creaties smaakten heerlijk. Ze wist de jury keer op keer te overtuigen met haar baktechnieken en originele recepten en mag zich nu een jaar lang Beste Thuisbakker van Nederland noemen.

Overweldigend

"Het moment dat je naam wordt genoemd en je weet dat je hebt gewonnen is zo overweldigend. En een grote opluchting, het is volbracht. Maar het voelt ook nog steeds een beetje alsof het niet over mij gaat", zegt de winnares.

Anouk Glaudemans is docent op het hbo. Haar kinderen van 12 en 16 brachten haar op het idee om mee te doen met het veelbekeken programma.

"Als we het programma keken, riepen ze altijd dat ik me moest opgeven. Maar dan dacht ik altijd waarom? Vorig seizoen heb ik me ook al een keer aangemeld, maar toen kwam ik niet verder dan het weiland met 500 andere bakkers. Tijdens het kijken van de uitzendingen zeiden mijn kinderen elke keer weer, 'mam, jij had daar ook bij kunnen zijn'."