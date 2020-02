Wake voor slachtoffers massamoord Thailand

Meer dan duizend mensen in de Thaise stad Nakhon Ratchasima zijn de straat op gegaan om stil te staan bij het bloedbad van gisteren. Een militair schoot daar 29 mensen dood en wist 57 mensen te verwonden.

De wake was op een centraal plein in de stad. Mensen legden witte bloemen neer, staken kaarsen aan en monniken gingen voor in het gebed.

De meeste doden vielen in het winkelcentrum dat de dader bestormde. "Ik heb twee kinderen, en moest steeds denken aan alle slachtoffers in het gebouw. Ik kon er niet van slapen vannacht", zegt een deelnemer aan de wake. Een ander: "Ik ben hier om een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers. Ik ben bedroefd dat zoiets hier kon gebeuren."

Ruzie met commandant

De dader begon zijn moordpartij met het doodschieten van zijn commandant en diens schoonmoeder met een pistool bij hen thuis. Hij zou ruzie met zijn baas hebben gehad over geld en de verkoop van een huis. Daarna reed hij naar de legerbasis, waar hij verschillende wapens ophaalde met bijbehorende munitie. Op de basis doodde hij drie collega's. Daarna ging hij er in een legervoertuig vandoor naar het winkelcentrum.

Ook daar begon hij te schieten en uiteindelijk verschanste hij zich in de kelder van een gebouw. Pas zo'n zestien uur na de eerste schoten, wist de politie hem te doden.

Premier Prayuth Chan-ocha is op bezoek geweest bij de gewonden in de ziekenhuizen en noemde de aanslag een incident dat zijn weerga niet kent. "Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt. Niemand heeft dit gewild."

Prayuth sprak ook over de rol van de politie. Hij zei dat hij vreesde dat er onschuldige mensen in het winkelcentrum per ongeluk zouden worden geraakt door politiekogels. "Ik ben het nagegaan, maar dat is niet gebeurd."