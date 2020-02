Kazachse islamitische minderheid op de vlucht na etnische rellen

Het is nog onduidelijk waardoor de gevechten uitbraken. Volgens persbureau Reuters liep een discussie over het recht van overpad uit de hand, waarna in de nacht van vrijdag op zaterdag een woedende menigte gebouwen en auto's in brand stak. Een andere inwoner van de regio zegt dat het geweld uitbrak nadat een oude Kazachse man was aangevallen door een man met een Dungan-achtergrond.

Nepnieuws over etnische karakter

De Dungan is een islamistische minderheid die bestaat uit van oorsprong Chinese moslims. Zij worden ook wel Hui-Chinezen genoemd. Na de val van de Sovjet-Unie werd hun leefgebied plots doorkruist door meerdere landsgrenzen. In Kazachstan leven enkele tienduizenden Dungan-Kazachen.

De Kazachse autoriteiten proberen verdere etnische escalatie in de kiem te smoren. Volgens president Tokayev proberen "provocateurs" een slaatje te slaan uit het conflict. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat iedereen die "nepnieuws over het etnische karakter van het conflict verspreidt, zal worden gestraft".

Kazachstan stelt regelmatig dat in het land "ruim 100 etnische groepen in vrede leven". "Vrede en harmonie zijn onze grootste troeven", twitterde Tokayev vanmiddag. "Niemand heeft het recht om die te beschadigen."