ANWB: ga niet de weg op als het niet hoeft

De ANWB raadt mensen aan om niet de weg op te gaan als het niet strikt noodzakelijk is. De bond krijgt veel meldingen binnen over afgewaaide takken en omgevallen bomen op de weg.

Rijden met een aanhanger of (lege) vrachtwagen is "vanzelfsprekend uit den boze", zegt de ANWB. Storm Ciara is enkele uren in het land en de overlast neemt toe.

Rijkswaterstaat komt met een ander, minder vergaand advies: