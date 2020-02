Autobedrijf verwoest door grote brand op industrieterrein Lelystad

Inmiddels is de brand onder controle. Niemand raakte gewond. Waardoor de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. "We weten dat hij binnen is ontstaan en dat de eigenaar van het pand nog geprobeerd heeft om de brand te blussen", zegt de woordvoerder. Toen het blussen niet ging wist de eigenaar het pand te ontkomen en de hulpdiensten te bellen.

Brandweerkorpsen uit Almere, Dronten en Urk hielpen bij het blussen van het vuur.