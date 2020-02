'Nederlands schip dat werd geweerd uit 'coronavrees' vindt mogelijk haven'

Het Nederlandse cruiseschip de Westerdam, dat al een paar dagen nergens kan aanmeren omdat landen vrezen voor mogelijke besmettingen met het coronavirus aan boord, onderhandelt met twee havens over toegang. Dat meldt CNN.

Welke havens overwegen het schip van de Holland America Line (HAL) toe te laten, is niet bekend. HAL was niet bereikbaar voor commentaar.

Op de Westerdam, die op dit moment zo'n 300 kilometer ten oosten van Taiwan vaart, zijn 1455 passagiers en 802 bemanningsleden. Er zijn 91 Nederlanders aan boord.

Het schip vertrok op 1 februari vanuit Hongkong naar de Filipijnen, Taiwan en Japan, maar werd geweigerd in elke haven. Volgens HAL zijn er geen gevallen van het coronavirus gemeld aan boord en is het schip ook niet in quarantaine, zoals het cruiseschip Diamond Princess, dat voor de kust van Japan moet blijven liggen in verband met 61 besmettingen aan boord.

Morgenochtend knoop doorhakken

"We zijn op dit moment bezig met de vereiste logistieke ondersteuning in beide havens om te bepalen wat de beste oplossing is voor onze gasten", zegt de cruisemaatschappij tegen CNN. De volgende cruise met de Westerdam, die op 15 februari zou vertrekken uit Japan, gaat niet door.

Het is de bedoeling om uiterlijk morgenochtend om 09.00 uur (Nederlandse tijd) te bepalen welke haven de Westerdam aandoet. Er is naar schatting tot 15 februari genoeg brandstof en voedsel aan boord.

Voorlopig mogen passagiers gratis gebruik maken van internet en telefonie zodat ze familie en vrienden op de hoogte kunnen houden. Ook krijgen ze gratis wijn en bier bij hun diner.

Vierde Britse besmetting

Het Chinese ministerie van Gezondheid heeft bekendgemaakt dat het coronavirus nu meer levens heeft geëist dan de SARS-epidemie in 2002 en 2003. Er zijn nu 811 doden gevallen. Aan SARS stierven wereldwijd 774 mensen. Toch is het sterftepercentage van SARS met 10 procent fors hoger: tot nu toe is zo'n 2 procent van het aantal corona-patiënten aan het virus overleden.

Wereldwijd zijn meer dan 34.800 mensen besmet met het virus, het merendeel in China. Vanmorgen werd bekend dat in Groot-Brittannië inmiddels vier besmettingen zijn vastgesteld en ook Spanje meldde vanochtend een tweede geval.