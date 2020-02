Wekdienst 8/2: Code oranje vanwege storm Ciara en verkiezingsuitslag Ierland

Wat heb je gemist?

De Thaise militair die gisteren een bloedbad aanrichtte in de stad Nakhon Ratchasima is doodgeschoten. De man schoot zeker 27 mensen dood, tientallen anderen raakten gewond. Volgens de premier van Thailand was de militair boos vanwege een ruzie over de verkoop van een stuk grond.

De man had zich na zijn aanval verschanst in de kelder van een winkelcentrum. Het kostte de Thaise politie- en legereenheden veel moeite om hem uit te schakelen. Daarbij kwam een agent om het leven.

Ander nieuws uit de nacht:

Doden door coronavirus overtreft aantal slachtoffers SARS-epidemie. Volgens het Chinese ministerie van Gezondheid zijn er nu 811 doden gevallen door het coronavirus. Aan SARS stierven in 2002 en 2003 wereldwijd 774 mensen.

Brand in Zwolse zorgflat, bewoners uit woningen gehaald door brandweer. In Zwolle is vannacht brand uitgebroken in een zorgflat. Hulpverleners haalden tientallen bewoners uit hun woning, sommige moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.

Man in Afghaans legeruniform schiet twee Amerikaanse militairen dood. De man opende met een machinegeweer het vuur op de Amerikanen. Dat gebeurde in het oosten van Afghanistan. Het is nog onduidelijk of de schutter echt een militair van het Afghaanse leger was.

Paarden dood bij manegebrand in Heerlen. Het vuur ontstond kort na middernacht en werd snel heviger door hooi en strooi in de paardenboxen. Brandweerlieden konden niet alle dieren redden. Het is niet bekend hoeveel paarden er precies zijn doodgegaan bij de brand.

En dan nog even dit:

Nu de spaarrente steeds verder zakt, wordt beleggen steeds populairder. En dat kan tegenwoordig eenvoudig via een app of online tool.

Beleggen: wel of niet aan beginnen? Deze jongeren leren tijdens een masterclass of het iets voor hen is: