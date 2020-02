Homoseksualiteit binnen de kerk: 'Opeens werd onze zoon beleid'

De grootste uitdaging was het omgaan met de afwijzing en weerstand uit de Protestantse kerkgemeenschap waar het gezin deel van uitmaakt. "We hebben hem geadviseerd om het zelf te vertellen aan de kerkraad en de predikant", herinnert Van Reenen zich. Haar zoon was een actief lid: leidde de kinderclub, was betrokken bij de jeugddiensten en zong vaak in de kerk. "Iedereen kende en waardeerde hem. Maar toen hij een relatie met een man kreeg, veranderde dat."

'Je zoon wordt beleid'

Iedere kerk heeft eigen beleid en interpretatie van de regels uit de Bijbel. "Onze gemeente is daar zoekende in", vertelt Van Reenen. "Er waren geen regels over homoseksuele relaties."

De kerkraad heeft vier maanden nodig gehad om de kwestie te bespreken en tot een oordeel te komen. "Waar het voor de kerk ging over beleid, ging het voor ons over ons kind. Dat deed veel pijn."

In die periode moest haar zoon stoppen met alle activiteiten binnen de kerk, zegt Van Reenen. "Om de rust in de gemeenten te bewaren, werd er gezegd. Ook dat was bijzonder pijnlijk."

Uiteindelijk werd besloten dat de kerk homoseksuele relaties in principe afkeurt, maar dat de mannen wel lid mogen zijn van de kerk. Alleen niet in leidinggevende functies. Die zijn volgens de kerk voor rolmodellen.

Kerk heeft stappen gemaakt

De zoon en zijn vriend besloten lid te blijven van de kerk. "Samen willen ze het taboe doorbreken en echt wat veranderen binnen de kerk. Daar zijn mijn man en ik erg trots op", zegt Van Reenen. Maar leiding geven aan de kinderclub mag dus niet meer.

Het schrijven van het boek hielp Van Reenen om die onstuimige periode te verwerken. "We zijn nu dankbaar voor de stappen die er door de kerk gemaakt zijn. Je kunt nu eenmaal niet verwachten dat je van niets naar alles gaat."

Aan zowel ouders als kerkbesturen is haar belangrijkste advies: praat niet alleen over mensen maar met hen. Het allerbelangrijkste is om zonder oordeel in gesprek te blijven met elkaar."