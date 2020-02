'Doden bij vuurgevecht tussen Amerikaanse en Afghaanse troepen'

In het oosten van Afghanistan hebben Amerikaanse en Afghaanse soldaten elkaar gisteren beschoten. Daarbij zijn volgens de Amerikaanse krant The New York Times zeker elf militairen om het leven zijn gekomen; vijf of zes aan Amerikaanse kant en zes aan Afghaanse kant.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Bijvoorbeeld of er sprake was van een infiltrant onder de Afghaanse troepen, mogelijk van een terreurbeweging, die de Amerikanen beschoot. Zo'n zogenoemde 'green-on-blue'-aanval is iets waar Amerikanen in het verleden geregeld mee werden geconfronteerd in Afghanistan.

Onderhandelingen met Taliban

Een Amerikaanse kolonel wil tegenover persbureau Reuters enkel bevestigen dat troepen onder vuur kwamen te liggen tijdens een gezamenlijke operatie met Afghaanse troepen. Anonieme Amerikaanse functionarissen zeggen tegen het persbureau dat er "meerdere doden" zijn gevallen.

Het incident komt op een gevoelig moment. De VS onderhandelt al maanden met de Taliban over vrede. Dat moet uiteindelijk leiden tot terugtrekking van alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan. De VS wil dan wel dat de Taliban beloven om het geweld in Afghanistan te verminderen.