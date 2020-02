Thaise militair verschanst in kelder winkelcentrum, dodental stijgt naar 21

De dader streamde zijn daad via Facebook Live. Ook nam hij een selfie waarop te zien is dat hij een wapen vasthoudt. De Facebookpagina werd kort daarna uit de lucht gehaald. Het socialemediabedrijf heeft ook het account van de man verwijderd en zegt dat het alle content die gerelateerd is aan de aanval van zijn platform gaat halen.

Over het motief is nog niets bekend. "We weten niet waarom hij dit deed", zegt een woordvoerder van het leger. "Het lijkt erop dat hij gek is geworden."