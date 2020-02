Viertal vrijgesproken voor dood Nederlandse filmeditor op Mallorca

Vier minderjarigen zijn door de jeugdrechter op Mallorca vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Wouter van Luijn. Dat melden lokale media. De Nederlandse filmeditor werd in de zomer van 2018 zwaar mishandeld op het eiland en overleed aan de gevolgen.

De jongeren hadden de politie verteld dat ze de gewonde Van Luijn in een auto hebben geholpen, waarmee hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze zeiden niet gezien te hebben wat er vooraf was gebeurd. De vier werkten vrijwillig mee aan een dna-onderzoek om hun onschuld aan te tonen.

Een vijfde betrokkene, Adrián H.F., is de hoofdverdachte. Hij was de bestuurder van de auto en is op borgtocht vrij.

H.F. heeft sinds het incident wisselende verklaringen afgelegd over wat er is gebeurd. Eerder bekende hij dat hij de 34-jarige Van Luijn heeft geslagen. Dat zou hij gedaan hebben omdat de Nederlander op straat plaste. Daarna zouden jongeren de portemonnee met 700 euro van Van Luijn hebben meegenomen.

Verwijding van slagader

De filmeditor kreeg door het geweld stuiptrekkingen: uit de autopsie op zijn lichaam bleek later dat door de klappen waarschijnlijk een aneurysma, een plaatselijke verwijding van een slagader, in zijn hersenen is gebarsten. Het misdrijf werd gepleegd in een wegens drugshandel beruchte wijk, Son Banya, niet ver van de luchthaven van het Spaanse eiland.