Deel Overijssel en Drenthe in het donker door storing straatverlichting

In delen van Overijssel en Drenthe doet de straatverlichting het niet door een storing. De problemen zijn rond 17.00 uur begonnen. Op Twitter zeggen mensen uit onder meer Zwolle, Kampen, Deventer en Meppel dat het donker is op straat.

De stroom doet het voor de rest wel zoals normaal. De problemen zitten in het zogenoemde TF-signaal, legt een woordvoerder van netbeheerder Enexis uit. Dat is een techniek die wordt gebruikt om de openbare verlichting aan of uit te zetten. Door een signaal springen de lampen aan, maar dat ging dit keer op een paar plekken niet goed, zegt de woordvoerder.

Een deel van de lampen is handmatig aangezet. Monteurs zijn bezig om het probleem op te lossen. Hoelang dat gaat duren, is niet bekend.