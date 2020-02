Duizenden Polen in Warschau de straat op om regering te steunen

Duizenden mensen zijn in Warschau de straat op gegaan om hun steun aan de regering in Polen te betuigen. Ze deden dat omdat ze het eens zijn met de omstreden hervorming van het rechtssysteem.

Door een nieuwe wet kan de regering rechters straffen of ontslaan die ingaan tegen het politieke gezag. De wet leidt tot verdeeldheid in Polen en ook onder mensenrechtenorganisaties en in Europees verband oogst de wet kritiek. Zo heeft Eurocommissaris Timmermans gezegd dat de Poolse regering niet langer de scheiding der machten respecteert.

Maar aanhangers van de regering vinden het een Poolse zaak waar de EU zich niet mee moet bemoeien.