Rotterdam restaureert opgedoken geveltekst 'Uw adres is Het Wonder'

Levi de Winter wordt geboren in 1908 en opent op jeugdige leeftijd een manufacturenhandel in het centrum van Vlaardingen, genaamd Het Wonder. In 1938 komt hij met zijn vrouw en pasgeboren dochter naar Rotterdam en opent daar een nieuwe winkel aan de Noordmolenstraat, Vier jaar later maken de Duitse bezetters daar een eind aan. Eerst wordt Levi de Winter zelf opgepakt, een paar maanden later ook zijn vrouw en dochter. Alle drie worden in concentratiekamp Auschwitz vermoord.

De broer van Levi de Winter houdt de winkel in Rotterdam nog lange tijd open. Als hij in 1962 overlijdt, wordt het pand overgenomen door Van Heelsbergen Textiel, dat later zal uitgroeien tot de internationale winkelketen Hans Textiel.