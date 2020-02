NVWA neemt verwaarloosde koeien mee

Medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA hebben in samenwerking met de politie een verwaarloosde veestapel bij een bedrijf in Noord-Holland in bewaring genomen. De dieren zijn naar een opvangadres gebracht.

Het gaat om in totaal 84 koeien, stieren, kalveren en pinken. De huisvesting van de dieren bleek niet op orde. Sommige dieren werden niet of nauwelijks verzorgd. Waar het bedrijf precies zit in Noord-Holland, wil de NVWA niet bekendmaken.

"De eigenaar van het bedrijf was al eerder op de vingers getikt", zegt een woordvoerder van de NVWA bij NH Nieuws. "Nu bleek dat er niet genoeg verbetering was en zijn de dieren naar een andere plek gebracht." Een van de dieren, een rund, is afgemaakt.