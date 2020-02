Monument Watersnoodramp staat boven op graf slachtoffer

Het lichaam van een tot nu toe onbekend slachtoffer van de Watersnoodramp in 1953 blijkt onder het monument voor de ramp in Nieuwerkerk te liggen. Forensisch onderzoeker bij de politie Hans Geldof heeft dat bekendgemaakt in het Watersnoodmuseum op Schouwen-Duiveland.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Geldof met zijn dna-onderzoeksteam het lichaam had opgespoord. Nu is ook de plek bekendgemaakt. Het slachtoffer is een man. Wie het is, moet nog worden onderzocht, meldt Omroep Zeeland.

Bij de watersnood van 1953 vielen in Nederland 1863 slachtoffers. Van ruim honderd mensen is het lichaam tot nu toe niet teruggevonden of geïdentificeerd. Geldof en zijn team doen sinds 2013 een dna-verwantschapsonderzoek om hen een naam te geven.

Het team dolf op een aantal plekken graven om dna te kunnen afnemen. Dat werd dan vergeleken met dna van nabestaanden. Door het onderzoek hebben tot nu toe drie onbekende slachtoffers een naam gekregen.

Aanwijzing in kranten uit 1954

Het is dus nog onduidelijk wie de man is die onder het monument in Nieuwerkerk ligt. De vondst is gedaan met behulp van Jaap Schoof uit Zierikzee, voormalig directeur van het Watersnoodmuseum. Hij attendeerde het onderzoeksteam op de mogelijkheid van het onbekende graf. Tegelijkertijd vond het team ook aanwijzingen in kranten uit 1954, een jaar na de ramp. Het monument in Nieuwerkerk, een kunstwerk van Mari Andriessen, is in 1958 geplaatst. Bij de gemeente staat op die locatie geen graf geregistreerd.

Nader onderzoek moet uitsluitsel geven over het graf in Nieuwerkerk. Voor alle zekerheid wil Geldof nog een grondradar inzetten. "Maar de aanwijzingen zijn dusdanig dat we er vrijwel zeker van zijn dat het graf er is", zegt hij. Vervolgens moet burgemeester Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland toestemming geven om het graf te delven en dna te kunnen afnemen.