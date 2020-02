Militair schiet op mensen bij winkelcentrum Thailand, zeker tien doden

Een militair heeft bij een winkelcentrum in de Thaise stad Nakhon Ratchasima, ten noordoosten van de hoofdstad Bangkok, zeker tien mensen doodgeschoten. Ook zijn er meerdere gewonden, zegt de Thaise politie.

Volgens de eerste berichten schoot de militair op een legerbasis zijn commandant dood, opende hij het vuur op twee anderen en reed vervolgens al schietend met een gestolen legervoertuig naar een boeddhistische tempel en een winkelcentrum. Daar schoot hij ook op mensen. Volgens de politie gebruikte de man een machinegeweer.

De man houdt volgens Thaise media mensen gegijzeld in het winkelcentrum. Zijn daad streamde hij volgens de krant via Facebook Live. Ook nam hij een selfie waarop te zien is dat hij een wapen vasthoudt. De Facebookpagina werd kort daarna uit de lucht gehaald.

Over het motief is nog niets bekend.