Lokale politieke partijen willen 'thuistest' op loden leidingen in Utrecht

In Utrecht loopt nog een onderzoek naar loden waterleidingen bij 46 scholen. De uitslag daarvan wordt volgende week verwacht.

Wethouder Eelco Eerenberg zei gisteren dat het vervangen van alle loden leidingen een hele klus wordt. "En uiteindelijk moeten we het ook over de rekening hebben", zei hij. "Formeel is het de pandeigenaar die daarover gaat. Maar ik vind het nu echt het belangrijkste dat we de kinderen voorop zetten."

Loden waterleidingen zijn sinds 1960 verboden. De waterleidingbedrijven hebben ze vervangen, maar in huizen en gebouwen van voor 1960 kunnen ze nog zitten. Het gaat dus vrijwel altijd om de waterleiding ná de watermeter. Vorig najaar werd in Amsterdam-Noord voor het eerst alarm geslagen. Sinds die tijd wordt op steeds meer plekken, zoals in Utrecht, onderzoek gedaan.

Uit een enquête van de NOS waaraan 217 van de 355 gemeenten in Nederland meededen, blijkt dat 165 gemeenten niet weten of er nog loden leidingen aanwezig zijn in gebouwen. Bekijk hieronder voor jouw gemeente hoe het zit: