Rechtbank Rotterdam wil van EU-hof meer weten over 'sjoemelsigaret'

De rechtbank in Rotterdam vraagt het Europees Hof van Justitie om een oordeel over de meetmethode rond de zogenoemde sjoemelsigaret. Er zijn ernstige twijfels of de manier waarop het teer-, nicotine en koolmonoxidegehalte wordt gemeten wel overeenkomt met wat een roker echt aan stoffen binnenkrijgt. Dar bevestigt de advocaat van de eisers na een bericht in Trouw.

De Stichting Rookpreventie Jeugd, de gemeente Amsterdam en zo'n vijftien gezondheidsorganisaties eisen een nauwkeurigere meting en een einde aan de sjoemelsigaret, die zo genoemd wordt vanwege gaatjes in het filter. Die worden bij een roker afgeknepen door de vingers of lippen. Bij de machine die de schadelijke stoffen meet blijven die gaatjes vrij, waardoor schone lucht wordt aangezogen en de waardes precies zijn volgens de EU-regels.

Het RIVM constateerde in 2018 dat de waarden teer, nicotine en koolmonoxide die gemeten worden via deze ISO-methode veel lager zijn dan bij de Canadian Intense-methode, waarbij de gaatjes in het filter worden afgeplakt. Alle merken bleken bij deze onderzoeksmethode schadelijker dan gedacht.

Nog veel vragen

Advocaat Phon van den Biesen, die de anti-sjoemelsigaret-partijen bijstaat, zegt dat de rechtbank veel vragen heeft. Zo wil de rechtbank onder meer weten welke meetmethode moet worden toegepast en of de huidige ISO-meetmethode voldoet. Ook wil de Rotterdamse rechter weten of de ISO-methode überhaupt wel gebruikt mag worden, omdat bij de methode die filtergaatjes niet worden afgeplakt.

Dat de vragen nu aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg worden voorgelegd, komt doordat de regels voor het meten van sigarettenrook in Europees verband zijn opgesteld. Ook heeft de EU vastgelegd hoeveel teer, nicotine en koolmonoxide een roker mag binnenkrijgen.

Eerder vroeg PvdA-Europarlementariër Chahim aan de nieuwe Eurocommissaris Kyriakides van Gezondheid nog om aanpassing van de meetmethode, maar zij liet weten dat geen van de huidige methodes het menselijk rookgedrag goed nabootst, ook de Canadese methode niet. Omdat er nu geen nieuwe technische ontwikkelingen zijn om sigarettenrook te meten of nieuwe internationale standaarden, is wijziging van de methode nu niet nodig, zegt Kyriakides.

'Gewoon op de feiten ingaan'

Door de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam "staat het op de meest dwingende manier op de agenda", zegt advocaat Van den Biesen. "De Europese Commissie kan nu niet meer wegkomen met een politiek antwoord, maar moet gewoon op de feiten ingaan. Dat zien wij met vertrouwen tegemoet."

De hele procedure kan volgens de advocaat wel enige tijd duren. "Bij een versnelde procedure ben je in een half jaar klaar. En anders kan het anderhalf jaar duren."

Eerder maakte NOS op 3 deze video over het testen van sigaretten: