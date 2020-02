Mexicanen kunnen tóch geen presidentieel vliegtuig winnen bij loterij

Een suite met bad aan boord, pas een jaar of drie in gebruik en genoeg plek voor het vervoeren van tachtig mensen op luxueuze wijze: het presidentiële vliegtuig van Mexico heeft en kan het allemaal. En het staat al ruim een jaar te koop, want de president wil er maar al te graag vanaf. Eén probleem: niemand wil het toestel hebben.

President López Obrador heeft nu een loterij aangekondigd om van het toestel af te komen. Eerst werd gemeld dat de Boeing 787 de hoofdprijs was, nu blijkt het te gaan om een geldbedrag. De lootjes moeten zo'n 150 miljoen dollar opbrengen. Een derde daarvan gaat naar het onderhoud van het vliegtuig, de resterende 100 miljoen wordt verloot onder honderd winnaars. In de tussentijd wordt verder gezocht naar een koper en blijft het vliegtuig in handen van de overheid.

'Mexicanen betalen dus toch'

Vanuit de Mexicaanse bevolking zijn boze reacties te horen. "Uiteindelijk zijn het dan toch de Mexicanen die moeten betalen voor het vliegtuig", valt vaak te lezen op sociale media. Want een ticket voor de loterij kost 25 dollar. In het totaal zijn er zes miljoen loten beschikbaar.

Anderen konden wel om het idee lachen en maakten memes van het witte vliegtuig met de kleuren van de Mexicaanse vlag. Op Twitter en Instagram gaan gefotoshopte plaatjes rond van het toestel geparkeerd bij een tankstation, taco-tent of voor een huis.

"Leren fileparkeren na het winnen van de loterij" en "En de winnaar is... de buurman van B 203", schrijven deze Twitteraars: