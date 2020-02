Misstanden bij zorgstages: 'In tweede week zelfstandig diensten draaien'

Uiteindelijk heeft ze haar stage niet afgemaakt. "Toen ik door een latex-allergie andere handschoenen moest hebben werd mij verteld dat ik die zelf moest regelen. Ik kwam daardoor zelfs thuis te zitten, en ben toen ontslagen omdat ik niet meer aan het werk kon gaan."

Na deze ervaring heeft Marleen besloten om niet meer in de zorg te werken. Ze werkt nu als zzp'er in de evenementenwereld. "Dit bevalt eel beter. In de zorg had ik het gevoel dat ik mensen niet gelukkig maakte."

Wat zeggen de instellingen?

Bij de zorginstelling waar Quincy stage liep was niemand voor een reactie beschikbaar. De zorginstelling waar Marleen werkte herkent zich niet in het rapport van de FNV. "Wij bieden stagiairs werkbegeleiding on the job, met wekelijkse feedbacksessies. Veel stagiairs komen hier ook terug voor andere stages", zegt een woordvoerder.

Ook de branchevereniging van de verpleeghuiszorg en wijkverpleging, Actiz, herkent het beeld niet. "Het is geen steekproef, dus vooral mensen met negatieve ervaringen melden zich", zegt een woordvoerder. De brancheorganisatie noemt het aantal meldingen te klein om conclusies voor de hele sector te kunnen trekken.

De MBO Raad vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen over het rapport, maar gaat de signalen serieus onderzoeken. Vakbond FNV zegt in gesprek te gaan met de branche en hoopt dat het rapport ook op het ministerie wordt besproken.