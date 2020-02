'VVD gaat van alle partijen het vaakst over de schreef'

De VVD is al acht jaar op rij de politieke partij met de meeste affaires, schrijft de Volkskrant in zijn jaarlijkse Politieke Integriteitsindex. Al zo lang als de index bestaat, voeren de liberalen de lijst aan.

Lokale en landelijke politici gingen vorig jaar 42 keer over de schreef. De VVD was daar tien keer bij betrokken, politici uit de categorie 'lokaal/overig' 9 keer en D66 en de PVV beide vijf keer.

Oud-Kamerlid Wybren van Haga was de meest in het oog springende VVD'er. Hij lag onder een vergrootglas omdat hij met zijn vastgoedbedrijf in eerdere jaren regels zou hebben overtreden. Vorig jaar werd zijn positie onhoudbaar toen hij neveninkomsten niet opgaf, beschonken in de auto stapte en toch nog betrokken bleek bij zijn vastgoedbedrijf, tegen de afspraken met zijn partij in.

De VVD wijt de oververtegenwoordiging in de lijst aan het feit dat de partij de grootste is, schrijft de Volkskrant. Volgens de krant klopt die redenering maar deels, omdat het CDA - lang de grootste en lokaal nog steeds fors vertegenwoordigd - relatief weinig in opspraak is geraakt.

Meeste misstappen in privésfeer

Politici begingen de meeste misstappen in de privésfeer. Dat gebeurde dertien keer. Het gaat daarbij niet alleen over bijvoorbeeld openbare dronkenschap en vechtpartijen, maar ook over fraude in een nevenfunctie.

Andere categorieën waren 'misbruik van informatie' (8 keer), fraude (6), 'onverenigbare functies en bindingen' (5), corruptie (4), 'verspilling en wanprestatie' (3), 'ongewenste omgangsvormen en bejegening in functie' (2) en 'dubieuze giften en beloften' (1 keer).

In het oog sprongen affaires rond de Haagse wethouder Richard de Mos van Groep de Mos, die wordt beschuldigd van corruptie, en Henk Otten, die uit Forum voor Democratie werd gezet omdat hij zichzelf zou hebben verrijkt. Beiden spreken de beschuldigingen tegen.

De integriteitsindex bestaat nu acht jaar en stond voor het eerst in Vrij Nederland. Hij wordt gemaakt door een emeritus hoogleraar bestuurskunde, hoogleraar bedrijfsethiek en een journalist.

De index telt 'morele overtredingen' die in de media zijn verschenen. Ook als discussie over bijvoorbeeld wachtgeld of vriendjespolitiek leidt tot het aftreden van een politicus, wordt de kwestie meegeteld.