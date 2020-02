Aantal corona-besmettingen in China stijgt weer: bijna 3400 nieuwe gevallen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is in China voor het eerst in twee dagen weer gestegen. De Chinese gezondheidsautoriteit telde gisteren 3399 nieuwe ziektegevallen.

De afgelopen dagen daalde het aantal nieuwe besmettingen nog. Het totale aantal corona-besmettingen in China staat nu op ruim 34.500. Daarvan overleden er gisteren 86, waarmee het virus nu in totaal 722 levens heeft geëist. Het sterftecijfer blijft op ongeveer 2 procent staan.

Woede om oogarts

De meeste slachtoffers zijn ouderen, die vaak al onderliggende hart- of longproblemen hadden. Een van de uitzonderingen is de 34-jarige oogarts Li Wenliang, die als een van de eersten alarm sloeg over het coronavirus. Hij overleed donderdag. Experts denken dat hij door zijn intensieve contact met patiënten mogelijk extra zwaar is getroffen door het virus.

Hoe de Chinese overheid berichtte over zijn dood en het gegeven dat Li in een eerder stadium werd beschuldigd van het verspreiden van valse geruchten leidde tot veel woede in het land.

"Hij heeft zijn leven gegeven voor ons", zeggen mensen in Peking over de dood van dokter Li: