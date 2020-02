'Oekraïne-adviseur die tegen president Trump getuigde ontslagen'

De hooggeplaatste Oekraïense-adviseur die in de afzettingsprocedure getuigde tegen de Amerikaanse president Trump is ontslagen. Dat meldt de advocaat van Alexander Vindman, de adviseur in kwestie.

"Iedereen weer waarom deze man geen baan meer heeft en waarom dit land nu één soldaat minder heeft die dient in het Witte Huis. Luitenant-kolonel Vindman moest vertrekken, omdat hij de waarheid heeft verteld", schrijft hij in een verklaring.

Het ontslag van Vindman is nog niet bevestigd door het Witte Huis. Wel had Trump eerder vandaag tegen journalisten gezegd dat hij "niet blij" was met zijn adviseur.

'Grens overschreden'

Vindman, een legerofficier die zetelde in de Nationale Veiligheidsraad van Trump, zei tijdens de impeachmentprocedure onder ede dat de president "een grens had overschreden".

Vindman was aanwezig bij het telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky. Daarin zette Trump volgens Vindman Oekraïne onder druk een onderzoek te starten naar Trumps politieke tegenstander Joe Biden, door te dreigen militaire hulp op te schorten.

De militair diende liefst twee keer een klacht in over het telefoontje.

Vrijspraak

Trump werd woensdag zoals verwacht door de Amerikaanse Senaat heeft in het impeachment-proces vrijgesproken van machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres.

Met name de Democraten wilden Trump afzetten. Maar in de Senaat, die in de afzettingsprocedure fungeert als jury in het proces, heeft de Republikeinse Partij van Trump de meerderheid.

Bekijk hier het moment waarop opperrechter Roberts president Trump vrijspreekt en wat voor- en tegenstanders van hiervan vinden: