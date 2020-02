'Ik wil dat wordt uitgezocht waar het dna-materiaal van onze kinderen is'

De Nederlandse zorginspectie stelde vorig jaar vast dat er ernstige tekortkomingen waren bij het bedrijf. Volgens het AD lopen er ook onderzoeken naar illegale praktijken. De krant meldt dat het bedrijf wereldwijd zo'n 230.000 klanten heeft.

Vanwege financiële problemen verplaatste het bedrijf al het stamcelmateriaal naar Famicord in Polen. Dat bedrijf laat in een reactie aan de NOS weten dat zo'n 65 procent van de inventaris in kaart is gebracht. Ouders die mee hebben gedaan aan het stamcelproject kunnen zich op de website melden voor duidelijkheid.

Maar Nikita zegt dat ze nog steeds wacht op een antwoord. "Ik wil nu dat het wordt uitgezocht. Zodat dat we zekerheid krijgen of het er nog is en hoe het nu verder moet."

'Geen kans van slagen'

Volgens Jan van Lith van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie zijn de klanten van Cryo-Save misleid. Het stamcelmateriaalproject is volgens hem veel te rooskleurig gebracht als iets dat kan helpen bij de toekomstige aandoeningen.

"Er werd gezegd: misschien is er in de toekomst wel een toepassing. Terwijl er wetenschappelijk gezien geen enkele aanwijzing is dat dit kans van slagen heeft op de lange termijn."