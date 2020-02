Vrouw opgepakt na vondst verminkte katten in kliko's Tilburg

De politie heeft een vrouw opgepakt in verband met de vondst van tien dode, verminkte katten in Tilburg. De dieren werden vanochtend gevonden in kliko's in de wijk Armhoef.

De politie wil alleen kwijt dat ze wordt verhoord. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt, behalve dat ze uit Tilburg komt.

De dode katten werden ontdekt door een medewerker van de Tilburgse afvaldienst. Een omwonende had het bedrijf gebeld omdat hij vuilniszakken in zijn kliko zag die hij er zelf niet in had gedaan.

Onrust

In een vuilniszak die in de container zat, vonden de medewerkers twee dode katten. Daarop keken ze ook in andere kliko's en vonden ze de andere dode dieren. Volgens de politie zijn de katten ingevroren geweest en waren hun kopjes kapotgeslagen.

Omwonenden zeggen dat er vaker "vreemde dingen" in de wijk gebeuren. "Er zijn vaker katten vermist en blokjes gevonden met gif erin", zegt een van hen tegen Omroep Brabant.