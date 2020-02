Ondanks kritiek veilt Botswana weer vergunningen voor jagen op olifanten

De lokale organisatie Elephants Without Borders zegt ook dat de jacht niet gaat helpen. De oprichter van de organisatie, bioloog Mike Chase, doet al ruim twintig jaar onderzoek naar olifanten. Behalve dat de olifanten toegang zouden kunnen krijgen tot Angola en Zambia om ze beter te spreiden, kan de overheid volgens hem ook stevigere hekken plaatsen om mens en dier van elkaar te scheiden. Op een continent waar steeds meer olifanten worden gestroopt moet de grootte van Botswana's populatie juist worden gevierd, vindt bioloog Chase.

Amerikaanse jagers

De overheid zegt dat er later dit jaar nog meer vergunningen worden afgegeven, voor in totaal 272 olifanten. Daarvan mogen 202 dieren gejaagd worden door buitenlanders. Vooral veel Amerikanen reizen ervoor naar zuidelijk Afrika.

Ook in buurlanden van Botswana, zoals in Zimbabwe, Zambia en Zuid-Afrika, mag gejaagd worden op olifanten. Hoeveel dat kost hangt af van de grote van zijn slagtanden. Een oude olifant jagen, met grote slagtanden, is duurder dan een jongere olifant.

De prijzen beginnen bij zo'n 20.000 dollar. Het jachtseizoen in Botswana wordt in april geopend, als het winterseizoen begint en er minder begroeiing is, waardoor de olifanten makkelijker te vinden zijn.