Zeven jaar cel en tbs voor verkrachting en poging tot doodslag in Arnhem

Een 27-jarige man uit Sint-Maarten moet de gevangenis in voor verkrachting en poging tot doodslag van een 68-jarige vrouw in Arnhem. Ook is hij veroordeeld voor poging tot afpersing en poging tot diefstal met geweld. De straf is zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Verder moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 30.000 euro.

De man probeerde de vrouw twee jaar geleden met Kerst op straat af te persen. Toen dat niet lukte, probeerde hij haar met geweld te beroven. Daarna trok hij haar de struiken in, duwde hij haar op de grond en probeerde haar te wurgen. Ook verkrachtte hij haar.

Verslaving

De veroordeelde is verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens het Pieter Baan Centrum heeft hij een gebrekkige ontwikkeling en een verstandelijke beperking. De man is verder verslaafd aan alcohol en cocaïne.

Als hij niet wordt behandeld, is de kans volgens de rechtbank groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Omdat de maatschappij volgens de rechtbank tegen hem moet worden beschermd, is tbs met dwangverpleging opgelegd.

Op het moment van de daad was de man volgens Omroep Gelderland nog maar een paar maanden in Nederland. Hij heeft altijd ontkend, maar er was dna-bewijs tegen hem.