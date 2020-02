Blok wil overleg over berechting van Europese IS'ers door Koerden

Minister Blok wil bekijken of het "perspectief biedt" om IS-strijders te berechten door de Koerdische autoriteiten in het noorden van Syrië. Hij gaat daarover eerst praten met andere landen in West-Europa.

In Koerdische detentiecentra in Noord-Syrië zitten ruim 2000 buitenlanders die worden verdacht van lidmaatschap van IS. Er zijn ook Nederlanders bij. De Koerden zijn teleurgesteld dat westerse landen Syriëgangers niet repatriëren en dat er geen internationaal tribunaal is. Gisteren kondigden de Koerden aan dat ze in maart zelf tot berechting willen overgaan en dat ze daarvoor een speciaal tribunaal opzetten.

Eerlijke berechting

Blok benadrukte na de ministerraad dat het de voorkeur van het kabinet blijft om de betrokkenen voor een internationaal tribunaal te brengen. Een tweede mogelijkheid is berechting in Irak, als daar tenminste een eerlijke rechtsgang kan worden gegarandeerd en de doodstraf niet wordt toegepast.

Van beide opties is tot nu toe niets terechtgekomen. Ook bij een door de Koerden georganiseerde procedure in Syrië zijn volgens Blok vraagtekens te zetten: "Wordt dat een eerlijke berechting? Het is een gebied dat niet als land wordt erkend. Ik ken geen wetgeving en geen rechterlijke macht in dat gebied."

Tweede Kamer

Maar hij wil wel bij de Koerden navragen hoe zo'n tribunaal er dan in de praktijk moet uitzien. En ook daarbij zal hij juridische waarborgen eisen. Ook bij de coalitiepartijen in de Tweede Kamer gaan stemmen op om deze optie serieus te bekijken.

Het kabinet blijft erbij dat het in principe geen IS-verdachten naar Nederland haalt.