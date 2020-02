Saïd Razzouki, rechterhand van Taghi, opgepakt in Colombia

De veronderstelde rechterhand van Ridouan Taghi, Saïd Razzouki, is opgepakt in Colombia. De Landelijke Eenheid van de politie schrijft dat op Twitter na een bericht in De Telegraaf. Volgens de krant waren er al signalen dat Razzouki in het Zuid-Amerikaanse land zat.

De Colombiaanse politie hield Razzouki vandaag aan in de miljoenenstad Medellín, in samenwerking met de Nederlandse politie, de Amerikaanse drugspolitie en de FBI. Hij is nog niet officieel geïdentificeerd, maar de politie gaat ervan uit dat het inderdaad gaat om de 47-jarige Razzouki.

Marengo-proces

Saïd Razzouki is door kroongetuige Nabil B. in het Marengo-liquidatieproces aangewezen als de rechterhand van Taghi. Volgens het Openbaar Ministerie stuurde hij de spotters voor verschillende liquidaties aan en gaf hij de verzamelde info weer door aan Taghi. Spotters zijn degenen die een doelwit observeren.

Voor de tip die zou leiden tot Razzouki's aanhouding was een beloning uitgeloofd van 100.000 euro.

Na de arrestatie van Taghi in december maakte Nieuwsuur deze video over Razzouki: