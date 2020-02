Fietsende meisjes onder het stof door explosie bij chemiebedrijf Farmsum

Drie scholieren zijn gisteren onder het stof komen te zitten toen ze in de buurt van chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum fietsten. Kort daarvoor was bij het bedrijf een stofexplosie geweest. Dat gebeurt wel vaker. De wolk trok in de richting van Borgsweer, waar de scholieren fietsten.

De meisjes van 14, 15 en 16 jaar waren vanuit hun woonplaats Delfzijl onderweg naar hun school in Woldendorp, zo'n 12 kilometer verderop. "Ze dachten eerst dat daar brand was", zegt een van hun moeders tegen RTV Noord. "Maar toen hoorden wij later op de dag dat het een blazer was. Ik dacht: dit kan toch niet?"

De gezichten van de meisjes zaten onder de zwarte deeltjes. Ook hun kleren waren vies. "Het ging redelijk makkelijk uit de kleren, maar het gezicht moesten ze echt goed boenen", zegt de vrouw.

De meisjes filmden hun fietstocht: