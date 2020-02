OM: bioscoopmoorden Groningen werden gepleegd met mes

De verdachte van de bioscoopmoorden in Groningen heeft beide slachtoffers omgebracht met een mes. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd op een inleidende zitting.

De 33-jarige Ergün S. staat terecht voor de moorden, die in de vroege ochtend van 26 oktober werden gepleegd in een bioscoop in het centrum van Groningen. Medewerkers vonden de lichamen van een echtpaar uit Slochteren dat er al jaren schoonmaakte.

Volgens de officier van justitie kwam S. al snel in beeld omdat hij zijn identiteitspapieren had achtergelaten. Hij werd een dag daarna bij een tankstation in Groningen opgepakt. De politie schoot hem bij de arrestatie in zijn been.

'Ik had een psychose'

"Ik had een psychose en herken mezelf niet in wat er gebeurd is als ik erop terugkijk", zei Ergün S. vandaag over zijn daden. "Ik houd me nu goed aan mijn medicatie, en weet niet wat me overkomen is."

S. betuigde zijn medeleven aan de kinderen van de slachtoffers. Ook wilde hij volgens RTV Noord een gedicht voordragen. Hij deed dat op aandringen van de rechter uiteindelijk niet.