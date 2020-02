Oproep Zeeuwse politiek aan Kamer: kazerne Vlissingen moet doorgaan

Alle partijen in de Provinciale Staten van Zeeland willen dat de Tweede Kamer ervoor zorgt dat de marinekazerne gewoon naar Vlissingen komt. Ze vinden dat staatssecretaris Visser van Defensie zich aan de gemaakte afspraken moet houden. De Tweede Kamer zou daar op toe moeten zien.

Vorige maand lekte uit dat Defensie mogelijk af wil zien van de komst van de kazerne naar Zeeland. Defensie is bang voor een leegloop, omdat mariniers niet naar Vlissingen willen verhuizen.

Vandaag kwamen de provinciale partijen bij elkaar om te overleggen over de kwestie. Er is een brief opgesteld waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Onvoorwaardelijke overeenkomst

De partijen wijzen erop dat er een onvoorwaardelijke overeenkomst ligt over de komst van de marinekazerne naar Vlissingen. Ook staat er dat "de staatssecretaris geen nieuwe, relevante feiten heeft gepresenteerd die een heroverweging van dat besluit rechtvaardigen". Alle partijen hebben die brief ondertekend.

Dinsdag gaan Zeeuwse bestuurders in Den Haag overleggen met staatssecretaris Barbara Visser. Het is een vervolg op een gesprek dat de partijen vorige week maandag hadden in Middelburg. De staatssecretaris kwam toen naar Zeeland om tekst en uitleg te geven. Ze gaf daar voor het eerst toe naar alternatieve locaties voor de kazerne te hebben gekeken.

Ergernis

De Telegraaf berichtte dat het ministerie van Defensie daarover in november al een onderzoek had laten instellen. Dat rapport zou binnenskamers zijn gehouden omdat de verstandhouding met Zeeland toen al niet goed was.

De Provinciale Staten ergeren zich aan de berichtgeving. "Ik ben benieuwd wat de inhoud van dat rapport behelst", zegt VVD-gedeputeerde Van der Velde tegen Omroep Zeeland. "Het helpt niet als we van alles moeten vernemen 'uit betrouwbare bronnen'. Ik hoop echt dat alles eerlijk en open op tafel ligt."