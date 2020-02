Tien verminkte katten gevonden in kliko's in Tilburg

In Tilburg zijn in verschillende kliko's tien dode katten gedumpt. De dieren waren ernstig mishandeld en zaten in vuilniszakken, zegt de politie.

Een medewerker van het Brabants Afval Team in Tilburg had de vuilniszakken ontdekt, meldt Omroep Brabant.

Uit onderzoek blijkt dat ze vannacht zijn gedumpt, zegt de politie. Verder is er nog veel onduidelijk. De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen.