Leerling in Sneek geschorst na betaling met vals geld op school

Een leerling uit Sneek is geschorst, omdat hij op school heeft betaald met vals geld. In zijn kluisje lag een stapel bankbiljetten van 50 euro, die hij had besteld via webshop AliExpress.

De scholengemeenschap Magister Alvinus had gehoord dat er vals geld in omloop was in het gebouw en was daarom extra alert. De jongen is dinsdag betrapt en naar huis gestuurd. Hij is maandag weer welkom in de les. Wel is er aangifte gedaan.

De ouders van alle leerlingen zijn op de hoogte gesteld. Verder is het een zaak van de politie.

In Sneek zijn de afgelopen dagen meer meldingen gedaan over valse biljetten van 50 euro. Deze werden bijvoorbeeld gebruikt om maaltijdbezorgers te betalen of bij aankopen via Marktplaats, plekken waar weinig controle is. De valse biljetten zijn vaak te herkennen aan een ontbrekend watermerk en hologram.

In Bergen op Zoom heeft de politie ook meldingen gekregen van vals geld dat is uitgegeven in horecagelegenheden en op de markt. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft een groep tieners afgelopen weekend ook meerdere keren met vals geld betaald op de markt.